MSB duyurdu! Askerlik sevk tarihleri ertelendi

MSB: "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir"Abone ol
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir.''
Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine https://t.co/5J0NM2fWEO internet adresinden ulaşabilirsiniz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2020