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HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı algoritmasını güncelledi

Koronavirüs tanısı aldıktan sonra iyileşen kişiler son 3 ay içerisinde başka bir pozitif vaka ile temas etse dahi temaslı olarak kabul edilmeyecek.

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Bilim Kurulu tarafından hazırlanan temaslı algoritması birkez daha güncellendi. 

Buna göre koronavirüs tanısı alan ve ardından iyileşen kişiler son 3 ay içerisinde başka bir pozitif vaka ile temas etse dahi temaslı olarak kabul edilmeyecek.

Bu kişiler test sonuçlarının negatife dönmesini takip eden 3 ay sonra temaslı olmaları halinde temaslı listesine dahil edilecek.

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