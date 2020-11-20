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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu! Gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı

KOCAELİ merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. 

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 17 Kasım'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2'si muvazzaf 9 askeri personel gözaltına alınmıştı. 

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