Askerlikte terhisler ertelenecek mi? Askere alımlar ertelendi

23-25 Kasım askerlik sevklerinin 22-24 Aralık 2020'ye ertelenmesinin ardından 'terhisler ertelenecek mi?' sorusu merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama geldi.

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'Askerlik terhisleri ertelenecek mi?' sorusu, 23-25 Kasım askerlik sevklerinin 22-24 Aralık 2020'ye ertelenmesinin ardından akıllara geldi. Güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığını açıkladı.

Güvenlik kaynakları, "Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir. Sadece pandemi tedbirleri kapsamında askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" bilgisini verdi.

Bedelli askere alımları ertelenmedi

19-21 Kasım arasında bedelli askere alımların ise ertelenmediği kaydedildi.