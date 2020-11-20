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Askerlikte terhisler ertelenecek mi? Askere alımlar ertelendi

23-25 Kasım askerlik sevklerinin 22-24 Aralık 2020'ye ertelenmesinin ardından 'terhisler ertelenecek mi?' sorusu merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama geldi. 

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'Askerlik terhisleri ertelenecek mi?' sorusu, 23-25 Kasım askerlik sevklerinin 22-24 Aralık 2020'ye ertelenmesinin ardından akıllara geldi. Güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığını açıkladı.

Güvenlik kaynakları, "Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir. Sadece pandemi tedbirleri kapsamında askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" bilgisini verdi. 

Bedelli askere alımları ertelenmedi

19-21 Kasım arasında bedelli askere alımların ise ertelenmediği kaydedildi.

Asker sevk tarihleri ertelendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 23-25 Kasım'da sevke tabi yükümlülerin sevk tarihinin, koronavirüs salgını nedeniyle 22-24 Aralık'a ertelendiğini açıkladı. MSB tarafından, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir. Bu duyuru 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir" denildi.

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