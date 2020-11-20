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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Huawei Google’a alternatif olacak uygulamasını geliştiriyor

ÇİN merkezli teknoloji şirketi Huawei, Google’ın alternatif olarak geliştirdiği arama motoru Petal Search’ü kullanıcıları ile birlikte geliştiriyor

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Huawei'nin yeni arama motoru Petal Search'ü deneyimleyerek geri bildirimlerimde bulunan kullanıcılar, hem arama motorunun daha iyi hale getirilmesine yardımcı olacak hem de hediyeler kazanacak. 

Huawei açıklamasına göre, 3 Aralık tarihine kadar Petal Search  uygulaması üzerinden en çok geçerli geri bildirim gönderen kullanıcılara ödül verilecek.

Aynı açıklamaya göre, geçerli geri bildirimler belirlendikten sonra en fazla geçerli geri bildirimde bulunan kazananlar Huawei Community  sayfasından duyurulacak.

Geri bildirimlerin geçerli olabilmesi için geri bildirim verilen konuyla ilgili açıklamanın anlaşılır bir şekilde yazılması gerekiyor. Önce geri bildirim verilen noktanın belirtilip, daha sonra açıklama yapılması gerekiyor.

Geri bildirim verilen noktayla ilgili ekran görüntüsü veya kaydı eklemek de kullanıcıların tercihleri arasında.

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