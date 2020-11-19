Bilim dünyası çok geç fark etti felaket Dünya'yı teğet geçti
Gök bilimciler 5 ila 10 metre çapındaki göktaşını gezegenimizi teğet geçmeden birkaç saat önce saptayabildi.
Çapının maksimum 10 metre olduğu düşünülen bir göktaşı 13 Kasım'da gezegenimizin 250 mil (400 kilometre) yakınından geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam etti.
Science Alert'ta yer alan habere göre, bilim insanları söz konusu göktaşını gezegenimizi teğet geçtikten saatler sonra saptayabildi.
Aynı habere göre, Hawaii’de yer alan Mauna Loa Gözlemevi’ndeki Karasal Etkili Asteroidler için Son Uyarı Sistemi (ATLAS) programı göktaşını 14 Kasım'da tespit etti.
Başka bir deyişle söz konusu göktaşı gezegenimize 400 kilometre yakınına kadar geldikten 15 saat sonra saptanabildi.