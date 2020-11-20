Çorum'da damat dehşetinde vurulan kayınvalide de öldü 3 yaşında çocuk kaçırmış

ÇORUM'da Gencel K. (37) isimli damat; kayınbiraderi, onun eşi ve oğlunu silahla vurduktan sonra kayınvalideyi de evinde yaralamıştı. Hastaneden haber geldi kayınvalide de hayatını kaybetti. Öte yandan katil damadın daha önce de olaylı olduğu ortaya çıktı.

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Olay, Çarşamba gecesi yaşandı. Gencel K., Bahçelievler Mahallesi Bahar 1’inci Cadde’de oturan eşinin kardeşi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapı önünde bekleyen damat, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan Gencel K. ise kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencal K., kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurup, kaçtı. Yaralanan kayınvalide, hastaneye kaldırıldı.

Bacaklarından vurulmuştu hayatını kaybetti

Yaralılardan Serkan Özçiftçi hastaneye götürüldükten kısa süre sonra hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gülizar Özçiftçi de 2 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün yaşama veda etti.

Daha önce kayınvalidesini dövmüş, 3 yaşında çocuğu kaçırmış

Olaydan yaralı kurtulan Alev Özçiftçi'nin polise verdiği ifadesinde eşi Serkan Özçiftçi'nin kız kardeşinin bir süredir kayıp olduğunu, Gencel K.'nin bu nedenle kendilerine saldırdığını söylediği öğrenildi. Saldırganın daha önce kayınvalidesini darbettiği, öldürdüğü kayınbiraderinin yaralanan 3 yaşındaki oğlunu kaçırdığı, gözaltına alınıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Polis, Gencal K.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.