Dağlık Karabağ'daki mayınlar 10-13 yıl içinde temizlenecek

AZERBAYCAN Ulusal Mayın Temizleme Ajansı Direktörü Gazanfer Ahmedov, Dağlık Karabağ anlaşması sonrası Bakü’nün kontrolüne geçen toprakların 10-13 yıl içinde mayınlardan temizleneceğini açıkladı.

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Ahmedov, “Savaş alanındaki patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirilmesi beş ila altı yıl sürecek. Mayınların tamamen temizlenmesi ise 10 ila 13 yıl gibi daha uzun bir zaman alacak” diye konuştu.

Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Karabağ'da atacağı ilk adımlardan birinin mayın temizleme işi olacağını belirtmiş ve mayınlı alanın çok geniş olması nedeniyle bunun çok uzun bir zaman alacağını vurgulamıştı.

Ne olmuştu?

1991 yılında ağırlıklı olarak Ermenilerin yaşadığı Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan'dan bağımsızlığını ilan etmesinin ardından savaş patlak vermişti. 1994 yılında Azerbaycan, Ermenistan ve tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, periyodik olarak ihlal edilen bir ateşkes anlaşması imzalamıştı.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül'de yeniden alevlenmiş ve ayrı ayrı varılan üç ateşkes mutabakatına rağmen devam etmişti. İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, son günlerde Şuşi şehri de dahil olmak üzere stratejik öneme sahip bölgelerde kontrolü sağlarken Ermenistan geri çekilmek durumunda kalmıştı.

Bu sürecin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine dair bir anlaşma imzalamıştı.