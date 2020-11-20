Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tebrik tepkisi! 15 Temmuz'un arkasındaki isim

Bülent Arınç, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik edince eski AK parti Milletvekili Mehmet Metiner'den sert tepki geldi. Metiner, Arınç'ın Erdoğan'a sadakatinin sahte olduğunu iddia etti.

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AK Parti içerisinde son günlerde Bülent Arınç'ın çıkışları tartışılmaya başlandı. Önce Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen Arınç bugün da ABD Başkanı seçilen Joe Biden'i tebrik edince bazı isimler tepki gösterdi.

Arınç'ın Biden'i tebrik etmesine en sert tepkiyi ise eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner gösterdi. Arınç'ın paylaşımının fotoğrafını alıntılayan Metiner, "Bizim için de Joe Biden Reis’i alaşağı etmek için Türkiye’deki tüm muhalif unsurları destekleyeceğini açıklayan, FETÖ darbesinin arkasındaki isimdir" notuyla paylaştı.

Tercihi Biden'dan yana olanın Reise sadakati sahtedir!

Metiner ikinci paylaşımında ise Bülent Arınç'a çok daha sert bir biçimde yüklendi. Metiner, "15 Temmuz’da FETÖ’cü uşakları aracılığıyla yapamadığını seçilmesi halinde siyaset yoluyla yapacağını, yani REİS’i alaşağı edeceğini söylüyor. Bunu diyen birine güzelleme yapan birini asla kendimizden bilmeyiz. Tercihi Biden’dan yana olanın Reis’e sadakati sahtedir." ifadelerini kullandı.