Alaattin Çakıcı'nın o tweeti silindi! Çakıcı kimdir Bodrum tatili fotoğrafları olay
Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği paylaşımı, Twitter tarafından silindi. Alaattin Çakıcı kimdir? Geçmişte hangi olaylarla anılmıştı? Bodrum ve Ege tatilinden bomba fotoğraflar...
Organize suç örgütü olarak hüküm giyen Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve tehditleri nedeniyle yeniden gündemde Twitter, Çakıcı'nın tehdit paylaşımını sildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "dava arkadaşım" dediği Alaaddin Çakıcı'nın tatil fotoğrafları ise olay. Çakıcı'yla birlikte gezen eski MHP Milletvekile Vahit Kayırıcı o tatil fotoğraflarını paylaştı. Peki Alaattin Çakıcı kimdir? Bugüne kadar hangi olaylarla gündeme geldi? Çakıcı'nın çocuğu var mı?.. İşte ayrıntılar...
Twitter o paylaşımı sildi
Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içerikli açıklamasının yer aldığı 17 Kasım Çarşamba günkü paylaşım Twitter tarafından silindi. Sosyal medya kullanıcıları, Çakıcı'nın hesabında söz konusu paylaşımın yerine "Bu tweet, Twitter kurallarını ihlal etti" uyarısıyla karşılaşıyor. Faruk Bildirici, DW için Alaattin Çakıcı'nın portresini yazdı. İşte o yazıdan bazı bölümler...
Alaattin Çakıcı kimdir?
Eline tutuşturulan Walter marka tabancayla fındık ağaçlarının önünde poz verdiğinde, dört yaşındaydı. Alaattin Çakıcı, silahla ilk kez o gün tanışmıştı. 1957 yılında çekilen bu fotoğraf, hem Alaattin Çakıcı'nın silahla ilk tanışmasına tanıklık etti; hem de Çakıcı Ailesi'nin baba topraklarındaki son günlerine. Fotoğrafın çekilmesinden kısa süre sonra Çakıcı Ailesi, Trabzon'un Fındıklı köyünü terk edip İstanbul'a göçmek zorunda kaldı. Baba Ali Çakıcı, birini vurmuş; cezasını yatıp çıktıktan sonra kan davası başlamıştı.
Gültepe'ye yerleşen aile, bir kahvehane açtı. Baba Çakıcı'nın adı, o bölgenin ünlü kabadayıları Kürt Hasan ve Tahsin Çakıroğlu ile birlikte anılıyordu. Oğlu da babasını örnek alıyor, ilkokulda her gün birileriyle kavga ediyordu. İki kez okul değiştirmek zorunda kaldı. Bir İETT görevlisini yaraladığında, 17 yaşındaydı.