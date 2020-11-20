Alaattin Çakıcı'nın o tweeti silindi! Çakıcı kimdir Bodrum tatili fotoğrafları olay

Organize suç örgütü olarak hüküm giyen Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve tehditleri nedeniyle yeniden gündemde Twitter, Çakıcı'nın tehdit paylaşımını sildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "dava arkadaşım" dediği Alaaddin Çakıcı'nın tatil fotoğrafları ise olay. Çakıcı'yla birlikte gezen eski MHP Milletvekile Vahit Kayırıcı o tatil fotoğraflarını paylaştı. Peki Alaattin Çakıcı kimdir? Bugüne kadar hangi olaylarla gündeme geldi? Çakıcı'nın çocuğu var mı?.. İşte ayrıntılar...