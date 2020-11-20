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Almanya'da yamyam alarmı!

Almanya'da iki aydır kayıp olan bir kişinin kemiklerine rastlandı! Adli tıp uzmanları kemiği tamamen sıyrılmış kişinin yamyamlık kurbanı olduğu yönünde kanıtların bulunduğunu belirtti.

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Alman polisi, başkent Berlin'in kuzeyindeki bir parkta iki aydır kayıp olan bir kişinin kemiklerini buldu. Olayla ilgili bir kişi cinsel amaç doğrultusunda cinayet ve yamyamlık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Alman medyasına yansıyan haberlere göre; adli tıp uzmanları, 8 Kasım'da parkta gezenler tarafından bulunan kemiklerin, 5 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan elektrik mühendisi Stefan T.'ye ait olduğunu belirledi.

Polis, iz takip köpeklerinin yönlendirmesi sonucu matematik mühendisi olduğu belirlenen 41 yaşındaki Stefan R.'nin Berlin'deki evine ulaştı.

Berlin merkezli BZ gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, bulunan kemiklerden birinin üzerinde hiç et bulunmadığını belirtirken, Stefan T.'nin yamyamlık kurbanı olduğuna dair güçlü şüphenin oluşmasına yol açan başkaca kanıtlar olduğunu da söyledi.

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