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PYD/YPG'nin istihbarat biriminden terörist Ankara'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı

2019 yılında göçmen görüntüsü altında Türkiye'ye giriş yaparak Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan PYD/YPG'li terörist K.A., jandarma tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.

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Suriye'de PYD/YPG'nin sözde 'istihbarat birimi'nde görev yaptığı belirlenen terörist K.A. (28), Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada; PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG terör örgütü mensubu, Suriye Halep doğumlu K.A.'nın, Beypazarı ilçesinde olduğu belirlendi.

K.A.'nın, terör örgütünün Suriye- Resulayn bölgesinde, sözde 'istihbarat birimi'nde görev yaptığı, 2019 yılında göçmen gibi Türkiye'ye giriş yapıp, Beypazarı'na geldiği ve burada tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi.

K.A., Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma tarafından ilçede yakalanıp gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı Beypazarı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.

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