BIST 1.325
DOLAR 7,65
EURO 9,08
ALTIN 463,75
HABER /  EKONOMİ

İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti

Anadolu Ajansı

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Peacocks ve Jaeger iflas etti. Şirketlerin bağlı bulunduğu Edinburgh Woollen Mill (EWM) Group’tan yapılan açıklamada, her iki şirkete de alıcı bulunamaması nedeniyle şirketlerin iflasının ilan edildiği bildirildi

Abone ol

Ünlü giyim perakende zincirlerinin bağlı bulunduğu Edinburgh Woollen Mill (EWM) Group’tan yapılan açıklamada; Peacocks ve Jaeger şirketlerine alıcı bulunamaması nedeniyle şirketlerin iflasının ilan edildiği duyuruldu.

Her iki perakende zincirinin İngiltere çapında toplam 500 mağaza ve 4 bin 750 çalışanı bulunuyor.

Gruptan yapılan açıklamada, "Son haftalarda Peacocks ve Jaeger zincirlerinin satışı için bir dizi potansiyel alıcı ile yapıcı görüşmeler yapıyorduk. Fakat salgın ve ikinci karantina nedeniyle perakende sektöründe devam eden bozulma, görüşmelerin uzamasına ve daha da karmaşık bir hal almasına neden oldu" ifadelerine yer verildi.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de 5 Kasım'da karantina uygulaması başlatılmış, temel ürünlerin satıldığı market ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
TTB'nin korkunç iddiası: Günlük vaka sayısı 50 bine yaklaştı her 10 dakikada 1 kişi ölüyor
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tebrik tepkisi! 15 Temmuz'un arkasındaki isim
Askerlikte terhisler ertelenecek mi? Askere alımlar ertelendi
Samsun'da ilginç olay! Babası bıçakladı taburcu olunca kardeşi vurdu! Sebebi bakın ne
Lütfi Elvan'dan Merkez Bankası'na destek sözleri
İstanbullular dikkat! Toplu taşımada sefer saatleri değişti
ÖNCEKİ HABERLER
YÖK sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyardı
İngiliz ekonomist Jim O'Neill: Türkiye'de reformlara piyasaların tepkisi pozitif olacaktır
YouTube'ta yeni dönem başlıyor Spotify'dan ilham aldı
Sivas'ta komşuları günlerdir haber alamadı! Balkondan girince şok oldular
PYD/YPG'nin istihbarat biriminden terörist Ankara'da yakalandı
Neşe Özhaseki kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Yorumlar