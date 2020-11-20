BIST 1.324
DOLAR 7,66
EURO 9,09
ALTIN 463,75
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

YouTube'ta yeni dönem başlıyor Spotify'dan ilham aldı

YouTube platforma yeni bir reklam özelliği entegre etmeye hazırlanıyor. Güncelleme sonrası YouYube sesli reklamlar yayınlayacak.

Abone ol

ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın video servisi Google aldığı yeni karar ile gündemde. 
  
Reklam gelirlerini artırmak için pek çok proje üzerinde çalışan YouTube  çareyi platforma Spotify'ı andıran reklamlar getirmekte buldu. 
  
YouTube, yaptığı resmi açıklamada sesli reklamlar özelliğinin daha geniş bir kullanıcı kitlesi için yayınlandığını duyurdu. 
  
Henüz beta aşamada olan özellik kullanıma girdiğinde YouTube  kullanıcıları, Spotify'ın ücretsiz sürümündekine benzer sesli reklamlar ile karşılaşacaklar. 
  
Söz konusu reklamlar hem podcast hem de video yayınlarında yer alacak. Söz konusu sesli reklamların 15 saniye uzunluğunda olması bekleniyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri WhatsApp'ta alışveriş dönemi tüm dünyada kullanıma sunuluyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
TTB'nin korkunç iddiası: Günlük vaka sayısı 50 bine yaklaştı her 10 dakikada 1 kişi ölüyor
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tebrik tepkisi! 15 Temmuz'un arkasındaki isim
Askerlikte terhisler ertelenecek mi? Askere alımlar ertelendi
Samsun'da ilginç olay! Babası bıçakladı taburcu olunca kardeşi vurdu! Sebebi bakın ne
Lütfi Elvan'dan Merkez Bankası'na destek sözleri
İstanbullular dikkat! Toplu taşımada sefer saatleri değişti
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta komşuları günlerdir haber alamadı! Balkondan girince şok oldular
PYD/YPG'nin istihbarat biriminden terörist Ankara'da yakalandı
Çankırı'da apartmanın çatısında görenler gözlerine inanamadı! İtfaiye kurtardı
Borussia Dortmund, 18'lik Reyna'nın sözleşmesini yeniledi
Huawei Google’a alternatif olacak uygulamasını geliştiriyor
Bugün nereler kapanacak saat 20.00'de kapanacak yerler listesi
Yorumlar