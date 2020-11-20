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Mesut Özil'den İslam karşıtlığını iyilikle etkisiz hale getirme çağrısı

Anadolu Ajansı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, İslam karşıtlığını iyilikle yatıştırma çağrısında bulundu.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İslamofobi ve İslam karşıtlığının başta Avrupa olmak üzere dünyada artış gösterdiğini, bunda da medyanın büyük rolü olduğunu savunarak, "İslamofobiye onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz. İyilikle onu yatıştırmalı ve susturmalıyız" ifadelerine yer verdi.

32 yaşındaki futbolcu, Kur'an-ı Kerim'in Fussilet Suresi'ndeki, "İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel davranışla sav, o zaman bir de göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş" ayetini de paylaştı.

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