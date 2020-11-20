BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,03
ALTIN 463,75
HABER /  DÜNYA

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te el bombalı saldırgan finans kurumundakileri rehin aldı

Anadolu Ajansı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te el bombasıyla finans kurumuna girerek içerideki 9 kişiyi rehin alan saldırgan gözaltına alındı.

Abone ol

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; el bombalı saldırganın başkent Tiflis'teki finans kurumuna girdiği, olay yerinde geniş güvenlik önemlerinin alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gürcistan Devriye Polisi Müdürü Vaja Siradze de gazetecilere yaptığı açıklamada; silahlı saldırganın Akaki Tsereteli Caddesi'ndeki finans kurumuna girerek 9 kişiyi rehin aldığını söyledi.

Polis yetkilileri, MBC mikro finans kurumunda 9 kişiyi yaklaşık 3 saat rehin alan saldırganın yakalandığını açıkladı.

Saldırganın parlamentonun olağanüstü toplanarak ülke genelinde kumarın yasaklaması, kamu bankalarının düşük faizle kredi vermesi ve ilaç firmalarına azami yüzde 10 kar hakkı verilmesi gibi 'sosyal' taleplerde bulunduğu bildirildi.

Gürcistan'da 22 Ekim'de Zugdidi kentinde saatlerce süren rehine krizi yaşanmıştı. Bank Of Georgia'ya girerek onlarca kişiyi silah tehdidiyle rehin alan saldırgan Badri Esebua; 2 rehine, talep ettiği 500 bin dolar ve parayı getiren polisi de yanına alarak olay yerinden ayrılmış, daha sonra onları da serbest bırakarak kaçmıştı. Esebua halen aranıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Macron'dan Türkiye'ye bir suçlama daha!
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (20 Kasım 2020)
Tüm zamanların zirvesini gören Borsa İstanbul'da hafta yeni bir rekorla kapandı
Fahrettin Koca'dan, sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili açıklama!
İngiltere'de dünyanın ilk anti bakteriyel telefonu piyasaya çıkacak
YÖK sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyardı
ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti
YouTube'ta yeni dönem başlıyor Spotify'dan ilham aldı
Sivas'ta komşuları günlerdir haber alamadı! Balkondan girince şok oldular
PYD/YPG'nin istihbarat biriminden terörist Ankara'da yakalandı
Haftaiçi AVM'ler kaçta kapanacak yeni AVM açılış-kapanış saati
Yorumlar