BIST 1.324
DOLAR 7,66
EURO 9,09
ALTIN 463,75
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İngiltere'de dünyanın ilk anti bakteriyel telefonu piyasaya çıkacak

Demirören Haber Ajansı

Dünyanın ilk anti bakteriyel akıllı telefonu İngiltere'de üretildi. Telefonun yüzeyine yerleştirilen iyonların bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını engellediği ifade edildi.

Abone ol

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından teknoloji şirketleri hijyen yarışına girerken; İngiliz teknoloji firması Bullitt, bakterilerin çoğalmasını ve yayılmasını engelleyen ilk akıllı telefonu üretti.

Cat S42 olarak adlandırılan akıllı telefonun yüzeyinde bulunan gümüş iyonlar; bakteri veya virüsleri öldürmese de patojenlerin yayılmasını önlüyor.

Firma yetkilileri akıllı telefonun, bakteri sayısını 15 dakika içinde yüzde 80 ve 24 saat içinde yüzde 99,9 oranında azalttığını iddia etti.

Sabunlu suyla yıkanabiliyor

Telefonun üretici mühendisleri, cihazın tamamen su geçirmez olduğunu ve temiz kalması için düzenli olarak sabun ve su, dezenfektanlar ve hatta çamaşır suyu ile yıkanabileceğini açıkladı.

Bullitt Group Başkan Yardımcısı Peter Cunningham, "Sağlık veya sosyal bakım ortamında çalışan müşterilerimiz için hayati önem taşıyor. Ürünümüz dünyada tek. Şimdiden yoğun talep alıyoruz" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
TTB'nin korkunç iddiası: Günlük vaka sayısı 50 bine yaklaştı her 10 dakikada 1 kişi ölüyor
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tebrik tepkisi! 15 Temmuz'un arkasındaki isim
Askerlikte terhisler ertelenecek mi? Askere alımlar ertelendi
Samsun'da ilginç olay! Babası bıçakladı taburcu olunca kardeşi vurdu! Sebebi bakın ne
Lütfi Elvan'dan Merkez Bankası'na destek sözleri
İstanbullular dikkat! Toplu taşımada sefer saatleri değişti
ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti
YÖK sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyardı
İngiliz ekonomist Jim O'Neill: Türkiye'de reformlara piyasaların tepkisi pozitif olacaktır
YouTube'ta yeni dönem başlıyor Spotify'dan ilham aldı
Sivas'ta komşuları günlerdir haber alamadı! Balkondan girince şok oldular
Neşe Özhaseki kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Yorumlar