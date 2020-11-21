Atılım Üniversitesi'ne yüz yüze eğitim tepkisi

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışlar salgınla mücadelede yeni kısıtlamaları beraberinde getirirken Atılım Üniversitesi'nin diğer üniversitelerin aksine sınavlar için yüz yüze yapılması tepkilere neden oldu.

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ANKARA'da artan koronavirüs vakalarıyla birlikte alınan 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Atılım Üniversitesi aldığı bir kararla hafta sonları yapılacak sınavların yüz yüze yapılacağını duyurması tartışmalara neden oldu.

Atılım Üniversitesi öğrencileri, koronavirüs vakalarındaki artışa ve okulda yayılan pozitif vakalara rağmen üniversitenin yüz yüze sınav kararı almasına tepki gösterdi. Hükümetin, pandemiyle mücadele kapsamında 20 yaş altı için aldığı kısıtlama kararına rağmen üniversite yönetiminin özel izinle kampüs içerisinde yüz yüze sınav kararı aldığını belirten öğrenciler, üniversite yönetiminin öğrenci sağlığını hiçe saydığını iddia etti.

İşte twitter'dan yapılan bazı paylaşımlar;

@diabolicalvodka

Sayın @drfahrettinkoca içinde bulunduğumuz bu zor günler içinde Atılım üniversitesi sınavları yüz yüze yaparak sağlığımızı riske atıyor maalesef o kadar ki sokağa çıkma yasağı olan saatlerde oğrencilere yanlarında taşıması gereken yazı yayınlayıp okula gelmelerini istiyor.

@soiydir

Çoğu üniversiteler risk almamak için online eğitim verirken Atılım Üniversitesi’nin böyle bir riski göze alarak böyle bol vakalı günlerde yüz yüze eğitim vermesi çok korkunç.

@fkf_atilim

Atılım üniversitesi öğrencileri olarak sınavları yüz yüze yapmakta ısrarcı olan üniversite yönetiminin, ülkemizde hızla artış gösteren vaka sayısını göz önünde bulundurarak eşit ve sağlıklı koşullarda eğitim vermesini talep ediyoruz.

@dagacikanasli

Haftalardır sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama Yök kararı rektörlere bıraktığı için çoğu okul online devam ediyorken Ankara Atılım ve Bilkemt üniversitesi hala örgün eğitimle devam ediyor. Bizim sağlığımızın önemi yok mu?

@byhan96

Kardeş üniversitemiz sayılan ve Ufuk üniversitesi ile arasında 1 km bile olmayan Atılım üniversitesi sadece öğrencilerinin değil, ailelerinin ve o çevrede yaşayan bizlerin de hayatını, sağlığını ve yaşamını hiçe saymaktadır.