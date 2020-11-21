Almanya'da ormanda insan kemikleri bulundu bir kişi yamyamlık şüphesiyle gözaltına alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'de ormanlık bir alanda insan kemikleri bulunmasının ardından polis cinsel şiddet kaynaklı cinayet ve "insan eti yemek" şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı.

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Uzmanlar, bulunan kemiklerin 2 ay önce kayıplara karışan 44 yaşındaki bir adama ait olduğunu belirledi.

Alman medyasına göre arama kurtarma köpekleri polisi Berlin'de şüphelinin oturduğu apartmana götürdü. Şüphelinin 41 yaşında bir matematik öğretmeni olduğu öğrenildi.

Polis insan kemiklerini Berlin'in kuzeyinde bulunan Buch adlı yerleşimde, 8 Kasım tarihinde bulmuştu.

Berlin'de yayın yapan günlük BZ gazetesine konuşan polis, bulunan kemiklerin etten tamamen ayrılmış olduğunu, Stefan T'.nin "yamyamlık kurbanı" olduğu yönünde bazı işaretlere rastlandığını açıkladı.

Cinayet şüphelisinin internetteki bazı sohbet odalarını ziyaret etmekte olduğu da basına yansıyan bilgiler arasında.

Cinayet kurbanı Stefan T. bir elektrik mühendisiydi ve 5 Eylül gecesi ayrıldığı eve bir daha geri dönmedi. Ev arkadaşları Stefan T.'nın kayıplara karıştığını bildirdi.



Kurbanın Lichtenberg'deki bu apartmanda yaşadığı öğrenildi.

Alman medyası, 2006'da hapse giren Armin Meiwes vakasıyla bu olay arasında benzerlik kurdu.

Armin Meiwes, insan eti yemekle ilgilenen kişilerden oluşan bir sohbet odasında kurbanıyla tanışmıştı.

İşlediği cinayeti kameraya alan 44 yaşındaki Meiwes'in 43 yaşındaki kurbanını kendi cinsel arzuları doğrultusunda öldürdüğü belirlenmişti.