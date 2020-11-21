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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Asım Cenani için başsağlığı mesajı

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında yaşamını yitiren genetik ve tıbbı biyoloji alanında öncü kabul edilen Prof. Dr. Asım Cenani'nin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Asım Cenani'yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, çocuk hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. 

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