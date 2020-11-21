Bülent Arınç ne dedi Demirtaş ve Kavala'yla ilgili sözleri neden tartışma yarattı?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç önceki gece katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlerle tartışma yarattı ve gündeme oturdu.

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Bülent Arınç, HaberTürk TV'de katıldığı programda, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olabileceğini ve iş insanı Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini söyledi.

Demirtaş, hakkında açılan 30'dan fazla dava nedeniyle Kasım 2016'dan bu yana tutuklu. Kavala da 2013 yılındaki Gezi Parkı protesto eylemleriyle ilgili dava kapsamında Kasım 2017'de tutuklandı, bu davadan beraat etmesine karşın hakkında açılan başka bir soruşturma nedeniyle tutukluluğu devam ediyor.

Bülent Arınç, Demirtaş ile ilgili olarak, "Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı 'Devran' isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun" dedi.

Arınç, 2019 yılında basılan bu kitabın Demirtaş olmasa bile "Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerine kafalar çok şeyler değiştireceğini" belirtti.

"Cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım"

Eski TBMM Başkanı, Kavala'nın tutukluluğu konusunda ise "Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" diye konuştu.

Bülent Arınç ayrıca, hem kendisinin hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün adaletten yana olduklarını ve adil yargılama istediklerini ancak hakimlerin yanlış yaptığını da sözlerine ekledi.

Arınç'ın sözleri neden tartışma yarattı?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucularından olan Bülent Arınç, partinin en önde gelen ve siyasi hayatı boyunca Erdoğan'ın yakın çevresinde yer almış isimler arasında yer alıyor.

Bülent Arınç, 2015'e kadar 20 yıl aralıksız milletvekilliği yaptı. TBMM başkanlığının yanı sıra hükümet sözcülüğü ve başbakan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

2015 yılında AK Parti'nin en fazla üç dönem milletvekilliği yapma kuralı gereğince yeniden aday olmadı. O dönemde yaptığı bir açıklamada, "Biraz dinlenelim, siyasete dışarıdan katkı sağlayabilirsek sağlayalım" sözlerini sarf etti.

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından 2019 yılında Yüksek İstişare Kurulu oluşturuldu. Arınç, bu kurulda yer alan altı siyasetçiden birisi.

Bazı siyasetçiler ve medya kuruluşları, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasıyla sonuçlanan süreçte ay başında yapılan Yüksek İstişare Kurulu toplantısının önemli rol oynadığını öne sürmüştü.

Ortaya atılan iddialara göre, başta Arınç olmak üzere bazı Kurul üyelerinin, Erdoğan'a ekonomide yaşanan sıkıntıları aktarmış ve bu da ekonomi yönetiminde yaşanan değişimi tetiklemişti.

Bülent Arınç, 7 Kasım'da katıldığı Kanal 42 yayınında, ekonomide sıkıntılar olduğunu ve bunların varlığının kabul edilip çözüme odaklanılması gerektiğini söyledi.

Arınç, dün akşamki HaberTürk yayınında da Kanal 42'deki konuşmasını "tabiatıma uygun" olarak tanımladı ve Albayrak'ın istifasıyla ilgili sürece dahil olmadığını belirtti.

Sözlere nasıl tepkiler geldi?

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, dün akşam TV100'de katıldığı bir programda Arınç'ın sözlerini oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç'a sorduğunu söyledi.

Özışık'ın canlı yayında aktardığı yazışmalara göre, Mücahit Arınç babasının Kavala ve Demirtaş konusunda kendi görüşlerini beyan ettiğini, daha önce bu görüşleri dile getirdiğini ve parti ile Erdoğan'ı bağlamadığını ifade etti.

"Sen ne biçim AK Partilisin?"

Arınç'ın sözlerine, AK Parti'ye yakın bazı isimler ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) büyük tepki gösterdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter üzerinden attığı mesajla, Arınç'ın "teröristlere kol kanat geren, hatta isyana teşvik eden Demirtaş'a özgürlük" istediğini belirterek, "Sen ne biçim AK Partilisin?" yazdı.

Gökçek ile Arınç, 2015 yılında karşılıklı suçlamalar yaptıkları bir polemik yaşamıştı. Arınç, Gökçek'i Ankara'da yolsuzluk yapmakla suçlamıştı. Gökçek de Arınç'ı Fethullah Gülen Yapılanması'ndan talimat almakla itham etmiş ve 2017'deki bir açıklamasında darbe girişiminin başarılı olması halinde Arınç'ın başbakan yapılacağını öne sürmüştü.

Sosyal medyadaki tepkiler Gökçek'le sınırlı kalmazken, bazı muhafazakar gazeteciler ve hesaplar, Arınç'ın Demirtaş'la ilgili açıklamalarına tepki olarak 6-7 Ekim 2014'teki Kobani Eylemleri sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yasin Börü'yü anan mesajlar paylaşmaya başladı.

Sabah gazetesi köşe yazarı Hilal Kaplan da Arınç'ı "teröristleri savunmakla" suçladı.

Kaplan, "Bugün hâlâ Bülent Arınç hakkında konuşulmasının sebebi tüm eski meclis başkanlarına verilen bir makam üzerinden hâlâ teröristleri savunuyor olmasıdır. Darbeden önce FETÖ için cübbesini giyeceğini söyleyen de kendisiydi" dedi.



Bazı hukukçular da, Arınç'ın özellikle son dönemde gündem olan bazı davalarla ilgili, "Ergenekon davaları da böyleydi, şimdi o hakim ve savcıların nerede ve hangi durumda olduğuna bakın lütfen" sözlerine sert tepki gösterdi.

Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya, Arınç'ın hukuksuzluk olduğunu düşündüğü durumları "tehdit eder gibi söylemeden" de gündeme getirmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Özkaya, "FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadele eden Cumhuriyet Savcılarını, bu davalarda karar veren Hakimleri; Ergenekon Hakim ve Savcıları ile mukayese buhtandır" dedi.



Muhafazakar avukatların oluşturduğu Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Başkan Yardımcısı Haruk Akdere'de, hakim ve savcılara Arınç hakkında suç duyurusunda bulunma çağrısı yaptı.

MHP'ten tepkiler

Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'den de Arınç'a yönelik sert tepkiler geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Arınç'ın açıklamalarını "siyasetin yüz karalığı" olarak nitelendirdi.

Çiçek, "Hele hele Bülent Arınç'ın "Kürtler ne acıları yaşıyor Demirtaş'ın kitabını okuyarak anlıyorum" diye tavsiye etmesi iğrençlik ötesidir" dedi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Arınç'a "Sütre gerisinden çık. Gerçek yerini al. Cübbeni giy, savunmalarını yap" sözleriyle tepki gösterdi.