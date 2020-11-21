BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,75
HABER /  YEREL

Ankara'da feci olay! Tartıştığı eşini tüfekle vurup başında ağladı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı eşini başına tüfekle ateş ederek ağır yaralayan adam yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Ankara'dan gelen son haber tüyler ürpertti. U.M.E ile eşi B.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.M.E., iki kız çocuğunun annesi olan B.E'nin başına tüfekle ateş ederek ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaraladığı eşinin başında ağladı
Olay yerine gelen polis ekipleri, U.M.E'yi suç aletiyle birlikte yaraladığı eşinin başında ağlarken buldu. Tüfeği muhafaza altına alan ekipler, saldırgan kocayı da gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Ayrıca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan B.E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyette işlemleri devam eden U.M.E'nin 9 kasten yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. Öte yandan olay sırasında çiftin çocuklarının köyde babaannelerinin yanında olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Tevfik Özlü: Önümüzdeki 10-14 günden itibaren olumlu yansımalarını görebiliriz
İzmir'de maskesiz gezen iki kadın polisle tartıştı benim canımı sıkmasınlar polismiş ne bunlar ya
Covid-19 hastalarını 'acı çekmesin' diye öldüren doktor tutuklandı
Düzce'deki kazada eşyaların altında kalan 2 çocuk ağlayınca fark edildi: 7 yaralı
İngiltere'de dünyanın ilk anti bakteriyel telefonu piyasaya çıkacak
Tüm zamanların zirvesini gören Borsa İstanbul'da hafta yeni bir rekorla kapandı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan kralı Selman ile görüştü
Metin Hara tekniğini açıkladı hastalıkları iyileştirmek değil iyilik halini artırmaktır
Şişli'de perpa iş merkezi'nde işyeri yangını
Almanya'da ormanda insan kemikleri bulundu bir kişi yamyamlık şüphesiyle gözaltına alındı
Yasak ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasakları
Yorumlar