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İnegöl'de elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektrikli ahşap kesme makinesine elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu. Parmaklar, parçalandığı için yerine dikilemedi.

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Olay, İnegöl ilçesi Ağaç İşleri Mobilya Sanayi 23. Sokak üzerinde bulunan ahşap işleme imalathanesinde meydana geldi. Murat Tekkesen (22) sol elini elektrikli ahşap kesme makinesine kaptırdı. 4 parmağı kopan Tekkesen, arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.  Özel bir otomobille hastaneye yetiştirilen parmaklar, parçalandığı için dikilemedi.

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