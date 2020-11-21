Feherbahçe'de sağ bek krizi Erol Bulut sistemi değiştirebilir

Fenerbahçe’nin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Son olarak önce Ademi gribe yakalandı. Ardından dünkü son idmanda Nazım Sangare sakatlandı.

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Gökhan Gönül’ün yokluğunda 11’de oynaması beklenen Milli oyuncu, kafileden çıkartıldı ve İstanbul’da kaldı. Erol Bulut’un elinde şu anda ori#jinal mevkisi sağ bek olan futbolcu yok. Başarılı teknik adam, farklı bir çözüm üretmek zorunda.

Bursaspor döneminde defansın sağında oynayan Ozan Tufan buraya kaydırılabilir. Ancak bu kez orta sahadaki düzen de bozulacak. Bu olursa Mert Hakan, Ozan’ın yerinde oynayabilir. Kanatlarda ise Pelkas ve Perotti forma giyebilir.

3-4-3 denenebilir

Diğer alternatif, Lemos’un sağ bekte görev yapması. Böylece diğer bölgelerde planlanan düzen aynen devam edecek, Valencia’nın yerine sağ açıkta Mert Hakan görev yapacak. Bu tercihin zayıf yönü ise Lemos’un hücuma sınırlı bir katkı verebilmesi. Erol Bulut’un sürpriz çözümü ise 3-4-3 dizilişine dönerek sağ çizgiye Ozan’ı kaydırıp, arkasını stoperden sağa kayarak oynayacak Lemos’la desteklemesi olabilir.