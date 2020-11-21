Sınavlar için yeni yol haritası! Kontrollü şekilde yüz yüze yazılı sınav

Pandemi yasakları kapsamında 5 Ocak’a kadar uzaktan eğitim kararı alınmasının ardından sınavlar için yeni yol haritası belirleniyor.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un önceki gün “Sınavlar iptal olmadı, ertelendi” sözlerinin ardından bakanlığın, özellikle yazılı ve merkezi sınavlar ve eğitim dönemine başlangıçla ilgili senaryolarına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Hürriyet'ten Nuran Çakmakcı'nın edindiği bilgiler şu şekilde:

Kontrollü yüz yüze sınav

Okulların bir kısmı yüz yüze yazılı sınavlarını tamamladı, bir kısmı başladı devam edemedi, bir kısmı ise daha hiç başlamamıştı. Bakanlık, ‘mihver’ ders denilen Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, kimya, fizik, coğrafya, Türk dili edebiyatı, geometri gibi ana alanlarda öğrencileri yılbaşı sonrası okula davet ederek kontrollü bir şekilde yüz yüze yazılı sınava almayı planlıyor.

Seyreltilmiş takvim ve sınıf

4 Ocak’tan itibaren okullar açılmasa da yazılı sınav yapmayan ve öğrencilerine sınav notu vermeyen okullar seyreltilmiş takvim ve seyreltilmiş sınıfla yüz yüze yazılı sınavları yapacaklar. Okullar sınavlarını önceden bir haftada yaparken, bunu 3-4 haftaya yayabilecek ve öğrencileri küçük gruplar halinde okula çağıracak. Burada amaç her öğrencinin birinci dönem mutlaka yazılı bir notunun olması. İlköğretimde olmasa da ortaöğretimde müzik, beden eğitimi gibi uygulamalı derslerde önceden sınav nasıl yapılıyorsa bu dönemde de aynı şekilde yapılacak. Yani okul isterse bu dersler için de öğrencileri okula çağırarak yüz yüze sınava alabilecek.

Tek sınav yeterli olacak

Buna göre 4’üncü sınıftan itibaren her dönem için iki not olması kuralı salgın nedeniyle bozuldu. Birinci dönem için bir not yeterli görülecek. Bakanlık, geçtiğimiz günlerde bu yıla özgü bir ek genelge ile yönetmelikte değişikliğe gitmişti. Söz konusu ek genelgeyle okullar temel eğitim ve ortaöğretimde duruma göre yazılı sınavlar konusunda yetkilendirilmişlerdi. Buna göre temel eğitimde bir çocuğun yıl sonu puanını almak için bir notunun olması yeterli görülmüştü. Ortaokulda notlarının özellikle LGS’de yerleştirme puanlarına etkili olması nedeniyle adaletin sağlanması için sadece yazılı sınavların notlarının dikkate alınması da planlar arasında yer alıyor. Bu durumda her öğrencinin karnesinde sınav notu ve performans notu olacak. Mazeretsiz sınava girmeyenler o dersten başarısız sayılacak.