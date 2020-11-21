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Meteoroloji uyardı! İstanbul'da aralıklı sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi. Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bildirilirken yağışın aralıklarla etkili olacağı açıklandı.

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 Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Tekirdağ ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Tekirdağ ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

 Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.

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