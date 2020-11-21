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Leicester City Ozan Tufan'ı radarına aldı! Menajerini aradılar

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, bir Türk oyuncunun daha peşine düştü. İngilizlerin, Ozan Tufan'ın menajeri Mehmet Utku Cenikli ile iletişime geçtiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'deki ilk yıllarında inişli çıkışlı bir grafik çizen ancak kiralık gittiği Alanyaspor'da kendini bulan Ozan Tufan, geri döndüğü sarı-lacivertli takımda 11'in vazgeçilmez ismi olmayı başardı.

Bu sezon takımın en etkili futbolcularından biri olan 25 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çektiği öğrenildi.

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını izleyen Lyonlu gözlemcilerden tam not olan tecrübeli oyuncuya İngiltere'den de talip çıktı.

Menajeriyle iletişime geçildi

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City'nin bir süredir Ozan'ı takip ettiği ve geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeri Mehmet Utku Cenikli ile iletişime geçtiği belirtildi.

İngiliz ekibinin, Ozan'ın şartlarını sorduğu ve devre arasında Kanarya'nın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

Eğer transfer gerçekleşirse, yetenekli oyuncu Leicester'ın 3. Türk futbolcusu olacak.

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