Bakan Hulusi Akar: Mehmetçik en kısa sürede Azerbaycan'a gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kara kuvvetlerinin hazırlıklarını tamamladığını belirterek Mehmetçiğin en kısa sürede Azerbaycan'a gideceğini söyledi. Akar, ayrıca 'Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı.' dedi.Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'den geçen Azerbaycan tezkeresine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hulusi Akar, "En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı. Azerbaycan ordusunu yakıp yıkmakla suçlamak gerçekten büyük gaflet ve hatadır" dedi.
Akar ayrıca Yunanistan'a ilişkin " Bizim uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hareketleri yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...