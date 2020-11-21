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Ali Babacan’dan Halk TV’ye canlı yayında övgü: Oldukça özgün bir yayın çizgisi var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “Halk TV de oldukça özgün, kendine özel bir yayın çizgisi var. Ara ara RTÜK mağduru da oluyor.” ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Halk TV’de Özlem Gürses’in sunduğu 20. Saat programına konuk oldu. 

Gürses’in sorularını yanıtlayan Babacan “Türkiye tek bir sesin, tek bir görüşün yankılarıyla yönetilecek bir ülke olmamalı. Eğer çoğulcu demokrasiye inanıyorsanız, farklı yayın çizgilerinin olması da gayet doğal. Halk TV de oldukça özgün, kendine özel bir yayın çizgisi var. Ara ara RTÜK mağduru da oluyor.” ifadelerini kullandı. 

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