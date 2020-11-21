BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,42
HABER /  YEREL

Ordu'daki vahşet! Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı

ORDU'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'nın (74) katil zanlısı olarak Hayrettin G. (27) ve yeğeni Serkan U. (23) gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden dayı-yeğen, adliyeye sevk edildi. 

Abone ol

14 Kasım akşamı yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtar da polise bilgi verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Makbule Sarı’nın domuz bağı yöntemiyle el ve ayakları bağlı cansız bedenini çarşafa sarılı halde buldu. Yapılan incelemede evdeki para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi. 

Cinayeti itiraf ettiler

Cinayete kurban giden yaşlı kadının katil zanlılarını belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen bir aracın kiralık olduğu saptandı. Kiralık araçla cinayetten 1 gün önce ilçeye geldikleri belirlenen Hayrettin G. ve yeğeni Serkan U., gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf etti.

Dayı-yeğen cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylerken, evden aldıkları 1 kilogram çuval fındığı sattıklarını, televizyonu ise çöpe attıklarını bildirdi.

İkilinin olayda kullandığı eldiven de polis tarafından bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türk SİHA'ları Almanların gündeminden düşmüyor kaçmanız için 7 saniyeniz var
Bakan Hulusi Akar: Mehmetçik en kısa sürede Azerbaycan'a gidecek
Sınavlar için yeni yol haritası! Kontrollü şekilde yüz yüze yazılı sınav
İsrailli bilim insanları duyurdu: Yaşlanmayı tersine çevirdik
Pfizer ve BioNTec, Covid-19 aşısı için FDA’ya resmi başvuru yaptı
Tevfik Özlü: Önümüzdeki 10-14 günden itibaren olumlu yansımalarını görebiliriz
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler
Diyarbakır annelerine 2 aile daha katıldı Bakan Soylu duyurdu
Ihlamur fiyatı ile el yakıyor! Yüzde 60 zamlandı kilosu 250 liraya yükseldi
İnegöl'de elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu
İstanbul Valiliği'nden Bağcılar'da ekmek fırınlarına yönelik yapılan denetimlere ilişkin açıklama
Ruhcan Pekcan annesi kimdir kaç yaşında öldü?
Yorumlar