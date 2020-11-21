Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 9. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

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Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Maç öncesinde Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı. Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.

İki takımın eksikleri

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi cezalı veya sakat 7 oyuncu bulunuyor. Bu isimler Ersin, Welinton, Vida, Rosier, N'Sakala, Oğuzhan, Hasic olarak açıklandı.

Başakşehir'de sakatlığı bulunan tek isim Caiçara kadroda yok ayrıca Başakşehir koronavirüs nedeniyle 2 oyuncusundan yoksun olarak mücadele edecek.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş

Utku

Dorukhan

Necip

Montero

Rıdvan

Josef De Souza

Atiba

Mensah

Ghezzal

Larin

Aboubakar

Başakşehir

Mert

Rafael

Skrtel

Epureanu

Bolingoli

Berkay

Visca

Aleksic

İrfan Can

Deniz

Demba Ba