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Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 9. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

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Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Maç öncesinde Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı. Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.

İki takımın eksikleri

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi cezalı veya sakat 7 oyuncu bulunuyor. Bu isimler Ersin, Welinton, Vida, Rosier, N'Sakala, Oğuzhan, Hasic olarak açıklandı.

Başakşehir'de sakatlığı bulunan tek isim Caiçara kadroda yok ayrıca Başakşehir koronavirüs nedeniyle 2 oyuncusundan yoksun olarak mücadele edecek.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş
Utku
Dorukhan
Necip
Montero
Rıdvan
Josef De Souza
Atiba
Mensah
Ghezzal
Larin
Aboubakar

Başakşehir
Mert
Rafael
Skrtel
Epureanu
Bolingoli
Berkay
Visca
Aleksic
İrfan Can
Deniz
Demba Ba

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