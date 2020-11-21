Türk SİHA'ları Almanların gündeminden düşmüyor kaçmanız için 7 saniyeniz var

ALMANYA yayın yapan "tagesschau.de" sitesi Türkiye'nin İHA/SİHA kullanımındaki başarısı ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği zafer yer buldu. "Avrupa İHA'lara hazırlıklı değil" analizi yapılan haberde, 'Türk SİHA'ları kaçmanız için 7 saniyeniz var' başlığı kullandı.

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Alman "tagesschau" sitesi, Türkiye'nin SİHA'lardaki başarısına geniş yer ayırdı.

"SİHA'lardan kaçmak için 7 saniyeniz var" başlıklı haberde "Türkiye savaşlarda İHA'larının kullanımında öncü. Bu SİHA'larla silah ambargosu kırılıyor ve savaşın seyri değişiyor. Askeri uzmanlar uyarıyor: Avrupa hazırlıklı değil. ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin "21. yüzyılın Savaş Laboratuvar"ı olarak nitelendirildiği belirten haberin analizlerinde Türkiye'nin insansız hava araçlarını silahlar ve diğer askeri teçhizatlarla elektronik ağlar üzerinden nasıl koordine ettiğini de anlatıyor.

Dağlık Karabağ'da Türk gücü

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı savaşındaki zaferi üzerinden de değerlendirilen SİHA'lar için Alman gazetesi, "Bu kombinasyonun ne kadar güçlü olabileceğini gösterdiler. Azerbaycan, Türkiye ile stratejik askeri ortaklığından güçlü bir şekilde yararlandı. Dağlık Karabağ'daki Ermeni kuvvetleri siperlerine gömüldü. Kolay hedeflerdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın videoları bunu açıkça gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde yer alan diğer analizler şu şekilde;

İzci silah

İHA'lar, savaşta birçok şekilde kullanılır. Türk "Bayraktar TB-2" veya İsrail yapımı "Hermes 900", roket ve top mermileriyle saldırıya uğrayan düşman mevzilerini araştırmak için kullanılıyor.

"Bayraktar TB-2" ve diğer İHA'lar füzelerle donatılabiliyor. "Kamikaze İHA"ları adı verilen İHA'lar, pilot bir hedef seçene kadar bir bölgeyi çevreliyor, daha sonra hedefin üzerine çöküyor. Azerbaycan'da İsrail tarafından yapılan bu tarz İHA'lar mevcut.

Moral bozucu

Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin kullanmış olduğu eski tip uçaksavar sistemleri, Bayraktar TB-2'yi ve kamikaze İHA'ları tespit edip yok edecek durumda değildi.

Bitkinlik ve özellikle kamikaze İHA'ları Ermeniler üzerinde moral bozucu bir etki yaptı.

'Sadece 7 saniyeniz var'

Gazeteci Tatul Hakobjan, İHA'lar duyulur duyulmaz kaçmak için sadece yedi saniyenin olduğunu belirtti.

Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı Araik Harutjunjan, çatışmanın sona ermesinden kısa bir süre sonra gönüllü savaşçıların ve yedek kuvvetlerin savaş alanından kaçtığını söyledi. Ermeni özel kuvvetleri cephede savaşmayı reddetti.

''Avrupa SİHA'larla mücadele edemez''

Uzmanların görüşüne göre, Avrupa devletleri Azerbaycan'ın kullanmış olduğu silahlarla mücadele edecek durumda değil. Polonya veya Fransa silahlı kuvvetlerinin hava savunma sistemleri sadece uçaklara yöneliktir. Küçük saldırı İHA'ları gözetim sistemlerinden gözükmeden geçti ve sürülerde savunma önlemlerinin üstesinden gelebildi. Ek olarak, elektronik müdahale önlemleri bu sistemleri kör edebiliyor.