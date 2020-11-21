BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,42
HABER /  DÜNYA

Ermeni General Movses Hakobyan'dan Türk SİHA'ları itirafı ancak dört gün savaşabildik!

Çatışmalar sürerken kamuoyuna duyurulan bilgilerin yüzde 100'ünün yalan olduğunu belirten Ermeni General Movses Hakobyan yeni bir itirafta daha bulunarak Türk yapımı SİHA'lara ait füzelerle ancak 4 gün savaşabildiklerini söyledi.

Abone ol

Azerbaycan ile girdiği 44 günlük savaşta ağır yenilgiye uğrayarak Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan ordusunda itirafların ardı arkası kesilmiyor.

Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Teşkilatı eski başkanı Movses Hakobyan'ın yaptığı açıklamalar ülkede büyük tartışmalara neden oldu.

Çatışmalar sırasında verilen bilgilerin yüzde 100'ünün yalan olduğunu itiraf eden Hagopyan yeni bir itirafta daha bulundu.

4 gün savaşabildik

Ermeni uçaksavar silahlarının Azerbaycan Ordusu'nda kullanılan Türk yapımı uçaksavar füzeleriyle ancak savaşın ilk dört gününde savaşabildiğini, ondan sonraki süreçte ordunun güçsüz durumda kaldığını belirtti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türk SİHA'ları Almanların gündeminden düşmüyor kaçmanız için 7 saniyeniz var
Bakan Hulusi Akar: Mehmetçik en kısa sürede Azerbaycan'a gidecek
Sınavlar için yeni yol haritası! Kontrollü şekilde yüz yüze yazılı sınav
İsrailli bilim insanları duyurdu: Yaşlanmayı tersine çevirdik
Pfizer ve BioNTec, Covid-19 aşısı için FDA’ya resmi başvuru yaptı
Tevfik Özlü: Önümüzdeki 10-14 günden itibaren olumlu yansımalarını görebiliriz
ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'daki vahşet! Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı
Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler
Diyarbakır annelerine 2 aile daha katıldı Bakan Soylu duyurdu
Ihlamur fiyatı ile el yakıyor! Yüzde 60 zamlandı kilosu 250 liraya yükseldi
İnegöl'de elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu
Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı
Yorumlar