Ermeni General Movses Hakobyan'dan Türk SİHA'ları itirafı ancak dört gün savaşabildik!

Çatışmalar sürerken kamuoyuna duyurulan bilgilerin yüzde 100'ünün yalan olduğunu belirten Ermeni General Movses Hakobyan yeni bir itirafta daha bulunarak Türk yapımı SİHA'lara ait füzelerle ancak 4 gün savaşabildiklerini söyledi.

Abone ol

Azerbaycan ile girdiği 44 günlük savaşta ağır yenilgiye uğrayarak Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan ordusunda itirafların ardı arkası kesilmiyor.

Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Teşkilatı eski başkanı Movses Hakobyan'ın yaptığı açıklamalar ülkede büyük tartışmalara neden oldu.

Çatışmalar sırasında verilen bilgilerin yüzde 100'ünün yalan olduğunu itiraf eden Hagopyan yeni bir itirafta daha bulundu.

4 gün savaşabildik

Ermeni uçaksavar silahlarının Azerbaycan Ordusu'nda kullanılan Türk yapımı uçaksavar füzeleriyle ancak savaşın ilk dört gününde savaşabildiğini, ondan sonraki süreçte ordunun güçsüz durumda kaldığını belirtti.