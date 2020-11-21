Son dakika Oruç Reis Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti

TÜRKİYE'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis son dakika Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti. Yeni NAVTEX, 29 Kasım'a kadar sürecek.

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Doğu Akdeniz'de enerji kaynağı aramaya yönelik sismik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Oruç Reis için yeni Navtex yayınladı.

Sismis araştırmalar sürecek

İlana göre, geminin görevi 29 Kasım’a kadar sürecek. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis'in özellikleri

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.