iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatı açıklandı! Rakamlar dudak uçuklattı
ABD'li teknoloji devi Apple'ın beklenen yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatları akşam saatlerinde belli oldu. Fiyatlar şok edici cinsten...
Apple, iPhone 12 serisi yeni telefonlarını resmen Türkiye'ye getiriyor. Şirket, iPhone 12 modellerinin fiyatlarını açıkladı. Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 12'nin Türkiye fiyatı ve ön sipariş tarihi de belli oldu. İşte, merakla beklenen Apple iPhone 12 Türkiye satış fiyatı.
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İşte fiyatlar
iPhone 12 64 GB: 10.999 TL
222
iPhone 12 128 GB: 11.499 TL
322
iPhone 12 256 GB: 12.499 TL
422