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iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatı açıklandı! Rakamlar dudak uçuklattı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın beklenen yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatları akşam saatlerinde belli oldu. Fiyatlar şok edici cinsten...

Apple, iPhone 12 serisi yeni telefonlarını resmen Türkiye'ye getiriyor. Şirket, iPhone 12 modellerinin fiyatlarını açıkladı. Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 12'nin Türkiye fiyatı ve ön sipariş tarihi de belli oldu. İşte, merakla beklenen Apple iPhone 12 Türkiye satış fiyatı.

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İşte fiyatlar 
iPhone 12 64 GB: 10.999 TL

222

iPhone 12 128 GB: 11.499 TL

322

iPhone 12 256 GB: 12.499 TL

422