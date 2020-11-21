BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,42
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama var

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Abone ol

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Diyarbakır Kulp'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklanırken saati 06.23 olarak belirtildi.

AFAD depremin şiddetini 3.8 olarak duyurdu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Oruç Reis Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uçan araba TUSİ’yi inceledi
Türk SİHA'ları Almanların gündeminden düşmüyor kaçmanız 7 saniyeniz var
Bakan Hulusi Akar: Mehmetçik en kısa sürede Azerbaycan'a gidecek
Sınavlar için yeni yol haritası! Kontrollü şekilde yüz yüze yazılı sınav
İsrailli bilim insanları duyurdu: Yaşlanmayı tersine çevirdik
ÖNCEKİ HABERLER
Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp kopardı
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta’dan Kovid-19’a karşı tuzlu su ile gargara önerisi
Ali Babacan’dan Halk TV’ye canlı yayında övgü: Oldukça özgün bir yayın çizgisi var
Ermeni General Movses Hakobyan'dan Türk SİHA'ları itirafı ancak dört gün savaşabildik!
Ordu'daki vahşet! Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı
Melisa Emirbayer Selin Ciğerci olayı nedir Gökhan Çıra için tehdit etmiş
Yorumlar