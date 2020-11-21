Diyarbakır'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama var

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.Abone ol
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Diyarbakır Kulp'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklanırken saati 06.23 olarak belirtildi.
AFAD depremin şiddetini 3.8 olarak duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 21, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Kulp (Diyarbakir)
Tarih-Saat : 21.11.2020, 06:23:54 TSİ
Enlem : 38.5741 N
Boylam : 40.9638 E
Derinlik : 6.43 km
Detay : https://t.co/j6wsSqFyfI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi