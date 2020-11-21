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Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Türkiye açıklaması: Anlaşma tamamlanıyor

RUSYA Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karabağ'a Rus askerlerinin sevkiyatının tamamlandığını duyurdu. Şoygu ayrıca 'Türk tarafıyla ortak merkezin yeri ve görevleri konusunda anlaşma tamamlanıyor.' dedi.

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Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan toplantıda Dağlık Karabağ’daki duruma ilişkin bilgi verdi.

Rus askerlerinin bölgeye konuşlanması işlemlerinin tamamlandığını ve görevlerini yerine getirdiğini aktaran Şoygu, 10 Kasım’da Dağlık Karabağ’daki çatışmaları durduran anlaşmanın sağlanmasından bu yana Rusya’dan 250 uçak seferi ile bölgeye asker ve teçhizat gönderildiğini belirtti.

Şoygu, böylece 1960 asker, 552 araç ve teçhizatın gözlem noktası kurulan 23 bölgeye ulaştırıldığını kaydetti.

"Türk-Rus ortak merkezin yeri anlaşması tamamlanıyor''

Türkiye ile Rusya arasında ateşkesin izlenmesi için ortak merkezin konumu ve görevi hususundaki anlaşma hakkında da bilgi veren Şoygu, "Azerbaycan topraklarında ateşkesin kontrolü için Türk-Rus ortak merkezi kurulması ile ilgili memorandum çerçevesinde, Türk tarafıyla ortak merkezin yeri ve görevleri konusunda anlaşma tamamlanıyor." ifadelerini kullandı.

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