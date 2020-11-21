Kırklareli'nde 2 ton sahte şarap ele geçirildi

KIRKLARELİnin Babaeski ilçesinde, jandarmanın iki ayrı bağ evinde yaptığı aramada, 2 ton sahte şarap ve şarap üretimde kullanılan üzüm ezme makinesi ile özel hazırlanan şişeler ele geçirildi.

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde, 2 ayrı bağ evinde sahte içki üretildiği ihbarı aldı.

Ekipler Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı arama izniyle dün evlere, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Jandarma ekipleri ismi açıklanmayan şüphelilerin adreslerinde, fıçı ve bidonlar içinde satışa hazır 2 ton fermente şarap, 120 şarap şişesi ve mantarı ile imalatta kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alırken, ele geçirilen 2 ton sahte şarap ve diğer malzemeler imha edilmek üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.