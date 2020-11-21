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Rusya’da feci olay! Maske uyarısı yapan yolcu öldürüldü

RUSYA'nın St.Petersburg kentinde 53 yaşındaki bir yolcu otobüse maskesiz binen bir çifti uyarınca canından oldu.

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RUSYA'da otobüse maskesiz binen çifti uyaran yolcu bıçaklanarak öldürüldü.  St.Petersburg kentindeki Leningrad bölgesinde, ismi açıklanmayan 53 yaşındaki yolcu otobüse maskesiz binen çifti uyardı.Uyarıları dikkate almayan yaşları 40 ve 34 olan erkek ve kadın çift, maske uyarısında bulunan kişiye yumruklarla saldırdı. 

Maske uyarısı hayatına mal oldu

İsmi açıklanmayan ve çifti maske takmaları konusunda uyaran kişinin, minibüsün dışına itildiği ve daha sonra maske uyarısında bulunduğu yolcu tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ifade edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya İçişleri Bakanlığı, ismini açıklamadığı saldırganın tutuklandığını ifade ederek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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