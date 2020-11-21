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Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Alaattin Çakıcı çıkışı! Şentop'un bu işe sahip çıkması lazım

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin sözleri gündeme oturan YİK üyesi Bülent Arınç'tan şimdi de 'Alaattin Çakıcı' çıkışı geldi. Arınç, Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik olay mektup için ''Tasvip edilecek tarafı yok. Hem Meclis'e hem demokrasiye yapılmıştır. Meclis Başkanı'nın bu işe sahip çıkması lazım" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Bülent Arınç, Alaattin Çakıcı'nın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehdit içeren mektubu ile ilgili gündem yaratacak açıklamalar bulundu. Arınç, "Bu tehdit, Kılıçdaroğlu'nu hedef almış gibi görünse de aslında demokrasiye yapılmıştır. Tasvip edilecek tarafı yok. Hem Meclis'e hem demokrasiye yapılmıştır. Meclis Başkanı'nın bu işe sahip çıkması lazım" yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in aktardığına göre; Bülent Arınç, HaberTürk'ten ayrılırken kendisinden sonraki yayına gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yla karşılaşınca Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içerikli mektubunu gündeme getirdi ve “Geçmiş olsun dileklerimi iletin” dedi.

"Meclis Başkanı'nın bu işe sahip çıkması lazım'' 

"Arınç'a yayından sonra bu konudaki düşüncesini de sorma fırsatı buldum" diyen Zeyrek, Arınç'ın verdiği yanıtı ise şöyle aktardı:

“Bu tehdit, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almış gibi görünse de aslında demokrasiye yapılmıştır. Tasvip edilecek tarafı yok. Hem Meclis'e hem demokrasiye yapılmıştır. Meclis Başkanı'nın bu işe sahip çıkması lazım. Bir milletvekiline, bir siyasi parti liderine yapılmış tehdide sessiz kalmaması lazım.” 

Demirtaş ve Kavala çıkışı

Bülent Arınç, Habertürk’te katıldığı programda  HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında konuşmuştu.

"Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir'' ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş’ın “Devran” ismindeki kitabını da okuduğunu anlatan Arınç, “Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı ‘Devran’ isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun” şeklinde konuşmuştu.

İşte Arınç'ın o sözleri;

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