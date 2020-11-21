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Trabzonspor'dan Halil Dervişoğlu atağı Ümit Milli Takım'da harikalar yaratıyor

Bonservisi Brentford'da olan ve Twente'de kiralık olarak forma giyen Ümit Milli Takım'ın golcüsü Halil Dervişoğlu için Trabzonspor tekrar devrede.

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Ümit Milli Takımımız’ın Avusturya’yı 3-2 devirdiği maçta hat-trick yapan, 3-0’lık Kosova mücadelesini de boş geçmeyen Halil Dervişoğlu yeniden Trabzonspor’un gündeminde.

2 sezondur Bordo-Mavililer’in istediği Halil, Ekim ayında kulübü Brentford tarafından Twente’ye kiralanmıştı. Ancak 21 yaşındaki yıldız, Hollanda ekibinde sadece 102 dakika şans bulabildi.

Devre arasında girişimlerde bulunmaya hazırlanan Trabzonspor, genç forvetin şartlarını araştırıyor. İngiliz ekibi Brentford ile 2024’e kadar mukavelesi bulunan Milli oyuncu, Twente’de şans bulamadığı için Trabzon’a gelmeye oldukça sıcak.

Halil’in Trabzon Akçaabat doğumlu babası Muzaffer Dervişoğlu, özellikle 2019’un yazında Fırtına’nın oğlunu çok istediğini söylemiş ancak bonservis konusunda anlaşma sağlanamadığını belirtmişti.

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