Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kongrelerimizi erteliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerek, "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongreleri ile Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasına koronavirüs salgınına değinerek başlayan Erdoğan, alınan önlemlere dikkat çekerek, "Ülkemizde pek çok faaliyete sınırlama getirildi. Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongreleri erteliyoruz." dedi.

"Milletimizin desteği ile bu yeni dalgayı da kırdığında aydınlık bir gelecek başlayacak" ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Aydınlık bir gelecek bizi bekliyor"

"İşi azalan ve tamamen duran esnafımızın, sanatkarımızın, işletmelerimizin buralarda çalışan insanlarımızın aynı şekilde buralardan hizmet alan vatandaşlarımızın sıkıntılarını gayet iyi biliyoruz. Okulundan ayrı kalan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanlarımızın neler hissettiğini anlıyoruz. Adeta bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak mecburiyetinde kalıyoruz. Türkiye salgın sürecini nispeten pozitif ayrışmayla geçirmiş ülkelerden biridir. Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor.'

Reform vurgusu

Reformlarda yeni bir dönemi başlatıyoruz. Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin temellerini güçlendirerek, istihdamı artırarak salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız.

Cumhur ittifakıyla kurduğumuz yeni yönetim sistemini reformlarla daha da güçlendirerek ülkemizi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacağız."

"Şahsi hesaplara, kibre, tembelliğe yer olamaz"

AK Parti teşkilatlarını uyarılarda bulunan Erdoğan, önlerindeki dönemde yine tek dayanaklarının millet olduğunu belirterek, "Böylesine kutlu bir dava asla senlik-benlik kavgasına, şahsi hesaplara, kibre, tembelliğe yer olamaz. Kendini partisinin ve halkın üzerinde gören kişinin sonu hüsrandır. Biz sadece milletimizin hizmetkarlığına talibiz." ifadelerini kullandı.

Kendimizi Avrupa'da görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz." dedi.

Yabancı liderlere diyalog mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi

Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle diplomasiyle diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir onurlu ülke ve kurumun, Türkiye düşmanlığını hayat gayeleri haline getirmiş lobilerin ve terör örgütlerinin elinde oyuncak haline dönüşmeyi kabul etmeyeceğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.