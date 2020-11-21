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Gaziantep'te kız kardeşini öldüren ağabey dört yıl sonra yakalandı

İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’te, dört yıl önce 13 yaşındaki kız kardeşini intihar süsü vererek öldürdüğü iddia edilen ağabey, jandarma operasyonu ile saklandığı bağ evinde yakalandı.

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Olay, Ekim 2016’da Şehitkamil ilçesine bağlı Yayıktaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.Y. (42) isimli şahıs, dört yıl önce kız kardeşi M.Y’yi (13) tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından kız kardeşinin intihar ederek öldüğü süsü vermeye çalışan şüpheli şahıs, dört yıl boyunca polis ve jandarma ekiplerinden kaçtı.

Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı yakalamak için özel ekip kurdu. Jandarma tarafından kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu, kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen ağabey B.Y., bir bağ evinde kıskıvrak yakalandı.

Yakalan cani ağabey, Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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