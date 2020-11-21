BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,42
HABER /  SPOR

Pazartesi günü resmi sözleşme imzalanacak! A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu, Ufuk Sarıca’dan boşalan A Milli Takım Başantrenörlük görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Ene ile pazartesi günü resmi sözleşme imzalanacak.

Abone ol

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda dün başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrılmıştı. TBF, bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Sarıca’dan boşalan başantrenörlük görevine Orhun Ene’nin getirildiğini açıkladı.

TBF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır."

SON DAKİKA HABERLERİ
Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Alaattin Çakıcı çıkışı! Şentop'un bu işe sahip çıkması lazım
Hatay'da 'ben polisim' diyerek ambulans sürücüsünü döven kişi emlakçı çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı: Aksi felakettir hiç lafı eğip bükmeye gerek yok
Ticaret Bakanlığı uyardı! Kredi kartı aidatı dolandırıcılığına dikkat
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı: Çok dikkat edin
Son dakika Oruç Reis Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te vahşet! Arkadaşını öldürüp üzerini betonla kapattı
Bursa'da "dublörlü" tapu dolandırıcılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı
Camiden televizyon çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti
Sultanbeyli’de Sıfır Atık Projesi kapsamında 495 ton atık toplandı
Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 58 milyonu aştı! En fazla vaka sayısı ABD'de
Düğün salonları kapandı mı düğün ve nikahlar nasıl yapılacak?
Yorumlar