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Bakan Fahrettin Koca'dan sarsıcı uyarı: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın." dedi.

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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınında son 4 ayda ağır hasta sayısının 8 kat arttığını belirtti.

Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Bakan Koca, ''Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. EN İYİ TEDBİR EVİMİZDİR. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın.'' ifadelerini kullandı.

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