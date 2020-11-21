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Düzce'de feci olay! Çatıdan düşen 14 yaşındaki çocuk öldü

DÜZCE'de 5 katlı binanın çatısından düşen 14 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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DÜZCE’de, 5 katlı apartmanın çatısından düşen Suriye uyruklu Ahmadin Affan (14) yaşamını yitirdi.  

Olay, saat 15.00 sıralarında Nusrettin Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı binanın çatısına çıkan Suriye uyruklu Ahmadin Affan, bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından Ahmadin Affan’ı Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ahmadin Affan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

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