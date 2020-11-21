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Şırnak'ta FETÖ operasyonu! 8 şüpheli asker gözaltına alındı

 ŞIRNAK'ta FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si üsteğmen, 5'i astsubay ve 1'i uzman çavuş olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ve örgüt üyelerinin ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

Belirlenen şüphelilere yönelik Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 2'si üsteğmen, 5'i astsubay ve 1'i uzman çavuş olmak üzere 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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