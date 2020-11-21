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Kış lastiği uygulamasına uymamanın cezası ne kadar? Yeni rakam belirlendi

1 Aralık tarihinde başlayacak olan kış lastiği uygulamasına uymayan sürücüler, 885 TL olarak belirlenen ceza miktarını ödemekle yükümlü olacak.

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Her yıl 1 Aralık tarihinde başlayarak 1 Nisan tarihinde sona eren kış lastiği uygulaması, bu yıl da aynı tarihte başlayacak.

Denetlemeden sorumlu kurumlar tarafından, trafiğe çıkan araçların kış lastiği uygulamasına uyup uymadığı kontrol ediliyor.

Kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere belli miktarda ceza kesiliyor.

Kurala uymayana 885 TL ceza

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulamasına uymamanın cezası, 885 TL olarak belirlendi.

Zorunlu araçlar

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

Doğru lastik seçimi

Kış şartlarında gerekli önlemlerin alınmaması halinde trafikteki risk oranı da artmaktadır. Doğru olmayan bir lastik seçimi trafik kazalarına yol açarken, en doğru lastik mevsime uygun lastik olarak seçilebilir.

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