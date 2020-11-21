Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı özet ve golleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibini farklı mağlup etmeyi başardı.

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Süper Lig'de 9. hafta maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 5-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

5 gollü güzel oyun

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Mert Hakan Yandaş, 38 ve 69. dakikada Diego Perotti, 47. dakikada Jose Sosa, 72. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Dimitrios Pelkas ise iki asist yaparak öne çıkan isimlerden oldu. Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas ve Mbwana Smaatta'nın birer topu da direkten döndü. Gençlerbirliği'nin tek golü 31. dakikada Diego Angelo'dan geldi.

Fenerbahçe geçen sezonun 14. haftasındaki Gençlerbirliği maçından (5-2) bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında 5 golü yine Ankara ekibine attı. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 20 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gençlerbirliği 5 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

90' VE MAÇ BİTTİ

87' Maçın son bölümü rölanti bir tempoda geçiyor.

78' Gençlerbirliği'nde Robert Piris, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

73' Gol... Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe (Ozan Tufan)

69' Gol... Gençlerbirliği 1-4 Fenerbahçe (Perotti)

65' Gençlerbirliği'nde Berat'ın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.

58' Candeias'ın kullandığı serbest vuruşa Diego yine ceza sahasında kafayı vurdu, şutu bu defa kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

SARI KART! 55' Fenerbahçe'de Pelkas, Soner'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

54' Gençlerbirliği'nde Halil İbrahim çıktı yerine Murat Yıldırım girdi.

SARI KART! 51' Genjçlerbirliği'de Polomat, topu yere vurduğu için sarı kart gördü.

50' Fenerbahçe'de Pelkas'ın ceza sahası içinden çektiği gelişine şutu direkten döndü, ama öncesinde pası kendisine veren Cisse ofsayttaydı.

GOOL! 47' Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sosa'nın vuruşu uzak köşeden ağları havalandırdı!

46' Bir diğer değişiklikte de Furman'ın yerine Soner Dikmen oyunda

46' Gençlerbirliği'de ikinci yarıda Ayite'nini yerine Sefa Yılmaz görev yapacak.

İKİNCİ YARI BAŞLADI...

İlk yarı sonucu: Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe

41' Halil İbrahim'in sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada araya giren Gustavo taca gönderdi.

GOOL! 38' Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe (Perotti)

37' Perotti yerde. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

GOOL! 31' Gençlerbirliği 1-1 Fenerbahçe (Diego)

18' Gençlerbirliği'nde Halil İbrahim'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu üstten dışarı gitti.

GOOL! 14' Mert Hakan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu uzak köşeden ağlarla buluştu!

11' Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği şutu savunmada Piris'ten döndü.

10' İlk 10 dakikalık bölümde maçın kontrolü Fenerbahçe'de

6' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.

3' Karşılaşma düşük bir tempoda başladı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.

İlk 11'ler

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Zargo, Diego, Polomat, Berat, Piris, Ayite, Candeias, Furman, Sio

Fenerbahçe: Altay,Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse