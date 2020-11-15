Formula 1 Türkiye'de Lewis Hamilton 7. kez şampiyon oldu! Çocuklar imkansızı hayal edin
Formula Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı. Kariyerinde 7. kez şampiyonluğa uzanan Hamiltan, çocuklara seslendi: "Çocuklara sesleniyorum. İmkansızı hayal edin, başarabilirsiniz!"
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan Formula 1 Türkiye Grand Prix'i uzun yıllar unutulmayacak bir yarışa sahne oldu.
Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti. Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.
Kariyerinin 7. şampiyonluğu
Formula 1'de Türkiye GP'sini kazanan Lewis Hamilton, kariyerinin 7. şampiyonluğuna bitime 3 etap kala İstanbul'da ulaştı!
6. başladı 1. bitirdi
Yarışa 6. sırada başlayan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, müthiş bir yarışla birinci sıraya kadar yükseldi ve yarışı lider tamamladı.